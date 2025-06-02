لبنان.. مداهمة معامل "كبتاغون" عند الحدود السورية

شفق نيوز/ داهم الجيش اللبناني، يوم الإثنين، معامل تصنيع حبوب الكبتاغون عند الحدود مع سوريا، ومنازل مطلوبين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش، أن وحدة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت في منطقة حرف السماقة – الهرمل عند الحدود اللبنانية – السورية، معامل لتصنيع حبوب الكبتاغون وضبطت مواد أولية تستخدم لتصنيعها وعملت على هدم المعامل.

وأضاف البيان، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت مواطنًا".

وأشار البيان إلى عملية دهم منازل مطلوبين في منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية وتوقيف المواطن (ع.ز.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة، منها: إطلاق النار، تعاطي المخدرات وترويجها، وضبط مسدس حربي في حوزته.

كما دوهمت منازل مطلوبين في بلدة مرياطة – زغرتا ومنطقة الهرمل بجرم الاعتداء على آلية للجيش وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبط أسلحة وذخائر حربية. وتُجرى المتابعة لتوقيف المطلوبين.

وأوقفت وحدة من الجيش عند حاجز سد بريصا – الهرمل المواطن (أ.ف.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية. كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة – الهرمل المواطن (م.ر.) وهو مطلوب بجرم إطلاق النار والاتجار بالمخدرات، بحسب البيان.

وبين "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".