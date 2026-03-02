لبنان: أكثر من 200 قتيل وجريح بالغارات الإسرائيلية منذ أمس

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الاثنين، عن مجموع ضحايا القصف الإسرائيلي منذ يوم أمس.

وقال الوزارة في بيان مقتضب: قتل 52 وأصيب 154 آخرون في الغارات الإسرائيلية منذ أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف 70 موقعا لحزب الله في لبنان، بضربته الاخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي، اعلن يوم الاثنين، اغتيال رئيس استخبارات حزب الله في بيروت.

وكانت وسائل إعلام عبرية، افادت يوم الاثنين، بمقتل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في لبنان، النائب محمد رعد، في غارات إسرائيلية جاءت عقب هجوم شنّه الحزب على موقع جنوب حيفا.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، اليوم، حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، معتبرة إياها خارجة عن القانون ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء.