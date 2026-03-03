لبنان.. قرابة 300 قتيل ومصاب في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب البلاد أدت إلى تسجيل 286 قتيلاً ومصاباً.

وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الهجمات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وإصابة 246 آخرين نتيجة الغارات الإسرائيلية التي شنت أمس الاثنين واليوم الثلاثاء".

وأشار إلى أن "خطأً فنياً كان وراء إعلان الوزارة أمس حصيلة قتلى بلغت 52 شخصاً".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق، يوم الثلاثاء، أن 31 ألف شخص على الأقل نزحوا في لبنان جراء عمليات القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة خصوصاً في جنوب البلاد وضاحية بيروت الجنوبية.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بلوش في مؤتمر صحافي بجنيف "تم الإبلاغ عن عمليات نزوح كبيرة في عدّة أجزاء من جنوب لبنان، وفي منطقة البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أصدرت إسرائيل تحذيرات بالإخلاء لسكان أكثر من 53 قرية لبنانية ونفذت غارات جوية مكثفة" على المناطق المذكورة.

وتشير التقديرات حتى يوم أمس الاثنين، إلى أن نحو 31 ألف شخص على أقل تقدير تم إيواؤهم وتسجيلهم في مراكز إيواء جماعية، كما نام عدد أكبر بكثير في سياراتهم على جوانب الطرق.

وتشنّ إسرائيل حملة قصف مكثّف على لبنان منذ الاثنين، معلنة استهداف حزب الله رداً على ضربات نفذها على الأراضي الإسرائيلية.