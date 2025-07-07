لبنان.. قتيلان إثر غارتين إسرائيليتين في الجنوب

شفق نيوز - بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الاثنين، بأن شخصين قتلا إثر غارتين إسرائيليتين على منطقتين في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على سيارة بمنطقة دير كيفا في قضاء صور جنوب لبنان، بينما أكدت وزارة الصحة مقتل شخص.

بدورها، أشارت مصادر أمنية، إلى أن "غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، الأمر الذي أسفر عن قتل شخص بالغارة".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إصابة عشرة أشخاص بينهم طفلة، جراء غارتين شنهما الطيران الإسرائيلي على مناطق في جنوب البلاد، أمس الأحد.