لبنان.. قتلى وجرحى وعالقون تحت الأنقاض إثر ضربات إسرائيلية
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الثلاثاء، بسقوط قتيل و15 مصاباً بغارة إسرائيلية على بلدة جويا جنوبي البلاد، فيما أعلن الدفاع المدني اللبناني سقوط إصابات بين عناصره خلال غارات إسرائيلية أيضاً.
وذكر الدفاع المدني اللبناني، أن عناصرها تعرضوا للاستهداف الإسرائيلي أثناء إنقاذ مصابين في مجدلزون جنوبي لبنان.
وأضاف أن العمل متواصل مع الجيش اللبناني لإنقاذ 3 عناصر محتجزين تحت الأنقاض.
من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، إصابة جنديين اثنين خلال مرافقتهما للدفاع المدني أثناء عملية إنقاذ المصابين جنوب البلاد.
بدورها، أفادت وسائل إعلام، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا محيط بلدتي السلطانية والغندورية جنوبي لبنان.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، غارات جوية على بلدة مجدلزون في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما ردّ حزب الله باستهداف تجمعات لجنود إسرائيليين بمسيرات انقضاضية في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية لا يزال هشاً، محذراً من محاولات حزب الله التأثير على المسار التفاوضي القائم مع لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن حزب الله نجح في فرض معادلة ميدانية معقدة على الجيش الإسرائيلي عبر تكتيكات قتالية تهدف إلى منعه من تثبيت وجود دائم في جنوب لبنان.
وأضافت الصحيفة أن الهجمات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية جرت بموافقة أميركية، وفق ما أوردته الصحيفة.