لبنان.. قتلى وجرحى وعالقون تحت الأنقاض إثر ضربات إسرائيلية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الثلاثاء، بسقوط قتيل و15 مصاباً ‏بغارة إسرائيلية على بلدة جويا جنوبي البلاد، فيما أعلن الدفاع المدني ‏اللبناني سقوط إصابات بين عناصره خلال غارات إسرائيلية أيضاً.‏

وذكر الدفاع المدني اللبناني، أن عناصرها تعرضوا للاستهداف ‏الإسرائيلي أثناء إنقاذ مصابين في مجدلزون جنوبي لبنان.‏

وأضاف أن العمل متواصل مع الجيش اللبناني لإنقاذ 3 عناصر ‏محتجزين تحت الأنقاض.‏

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، إصابة جنديين اثنين خلال مرافقتهما ‏للدفاع المدني أثناء عملية إنقاذ المصابين جنوب البلاد.‏

بدورها، أفادت وسائل إعلام، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا محيط ‏بلدتي السلطانية والغندورية جنوبي لبنان.‏

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ‏غارات جوية على بلدة مجدلزون في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما ردّ ‏حزب الله باستهداف تجمعات لجنود إسرائيليين بمسيرات انقضاضية في ‏بلدة الطيبة جنوبي لبنان.‏

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ‏ترمب أن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية لا يزال هشاً، محذراً من ‏محاولات حزب الله التأثير على المسار التفاوضي القائم مع لبنان.‏

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن حزب الله ‏نجح في فرض معادلة ميدانية معقدة على الجيش الإسرائيلي عبر تكتيكات ‏قتالية تهدف إلى منعه من تثبيت وجود دائم في جنوب لبنان‎.‎

وأضافت الصحيفة أن الهجمات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي ‏داخل الأراضي اللبنانية جرت بموافقة أميركية، وفق ما أوردته الصحيفة.‏