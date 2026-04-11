لبنان.. غارات إسرائيلية جديدة وحركة أمل وحزب الله يدعوان لعدم التظاهر

شن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات جديدة استهدفت ثلاث بلدات في جنوب لبنان، فيما دعت حركة أمل وحزب الله إلى عدم التظاهر، وذلك بعد دعوات لأنصار الحزب للنزول للشارع رفضاً لقرارات الحكومة وسياساتها بالإضافة إلى رفض التفاوض مع إسرائيل.

وذكرت تقارير إخبارية تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات جويا والبابلية وصديقين جنوبي لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله "قصف بدفعة صاروخية قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا، ومهاجمة بسرب من المسيرات الانقضاضية ثكنة متات".

في المقابل، أحصت القناة 12 العبرية إطلاق حزب الله منذ ساعات الصباح نحو 30 صاروخاً و5 مسيرات باتجاه شمال إسرائيل.

وفي ظل التصعيد الميداني داخل لبنان، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، السبت، تأجيل سفره إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لمتابعة عمل الحكومة من بيروت.

وأوضح سلام في منشور عبر منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أنّ قراره جاء "في ظل الأوضاع الداخلية الحاضرة، وحرصاً على القيام بواجبي كاملاً في الحفاظ على أمن اللبنانيين ووحدتهم".

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مقربة من الحكومة اللبنانية أن "تأجيل سفر الرئيس سلام هو لمنع المزايدين من استخدام الشارع ولمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية لمنع الفتنة".

وقد نزل عدد من مناصري حزب الله إلى الشارع في تظاهرات دعا إليها الحزب بشكل غير رسمي رفضاً لقرارات الحكومة وسياساتها بالإضافة إلى رفض التفاوض مع إسرائيل.

وفي وقت لاحق، دعت حركة أمل وحزب الله إلى عدم التظاهر "حرصاً على الاستقرار" في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان.

وأطلق لبنان وإسرائيل مسار التفاوض في اجتماع تحضيري سيليه لقاء في واشنطن بين السفير اللبناني ندى معوّض والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر الثلاثاء المقبل.