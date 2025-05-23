لبنان.. عون يعلن إحراز تقدم في بناء دولة بلا سلاح منفلت

شفق نيوز/ أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء الجمعة، إحراز تقدّم ملحوظ على طريق بناء دولة يرعاها القانون، بحيث يكون السلاح حصريا في يد الدولة.

وقال عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية: "لقد أحرزنا تقدما ملحوظا، ونسير بخطى ثابتة، على طريق بناء دولة يرعاها القانون ويسهر عليها القضاء".

وتابع: "نحن ماضون في سبيل تحقيق كامل قدراتنا، من أجل لبنان حر، مستقل، تكون للدولة فيه وحدها حصرية السلاح، ويمتلك القدرة على حماية نفسه، من التأثيرات الخارجية السلبية".

وأضاف: "علينا مواصلة العمل لتعزيز قدرات القوى الأمنية اللبنانية وتطوير استراتيجية شاملة لأمننا الوطني، تشكل أساسا راسخا لضمان الأمن والاستقرار، فيما تواجهنا اليوم تحديات كبرى لا بد من معالجتها مثل أزمتي اللاجئين السوريين والفلسطينيين، إلا أنني على يقين بأننا أصبحنا نسير على مسار التعافي".

ورأى الرئيس عون، أن الأزمات المتعددة التي مر بها لبنان، دفعت "الجاليات اللبنانية-الأميركية إلى تعزيز الدعم المالي، والضغط السياسي الإيجابي، مكرسة بذلك عمق ارتباطِها بوطنها الأم".

وقال "إننا نؤمن إيمانا راسخا، بأن العلاقات السليمة مع الولايات المتحدة، تشكل ركيزة أساسية لمكانتنا الدولية. ونتطلع للمضي قدما، نحو مرحلة جديدة من التعاون المثمر والمتبادل، بين بلدينا العظيمين".

وتوجه عون بالشكر إلى المجموعة "على الجهود التي بذلتها لدعم لبنان حيث كانت صوتا داعما للبنان لدى صناع القرار الأميركيين، وكان لها دور أساسي في دعم المساعدات الإنسانية والتعافي الاقتصادي واستمرار المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني".