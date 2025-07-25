لبنان.. عون يجري اتصالات "شخصية" مع حزب الله لتسليم السلاح

شفق نيوز- بيروت

تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الجمعة، عن مسألة سلاح "حزب الله" اللبناني، والدعوات لإلغاء اللجنة الأمنية بين الجيش والحزب، معربًا عن استغرابه لوجود مثل هذه اللجنة من الأساس.

وكشف عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من "نادي الصحافة" برئاسة رئيس النادي بسام أبو زيد، أنه يجري شخصيا اتصالات مباشرة مع "حزب الله" اللبناني، لمعالجة ملف السلاح، مشيرًا إلى أن "المفاوضات تسير ببطء لكنها تشهد بعض التجاوب مع الأفكار المطروحة".

وشدد عون على أنه "لا أحد يرغب في الحرب أو قادر على تحمل تبعاتها"، داعيًا إلى "التعاطي مع هذا الملف بحكمة وواقعية"، وفقا لموقع "جنوبية".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد قال يوم الجمعة الماضية، إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".