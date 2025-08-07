لبنان.. قتيل بغارة إسرائيلية على بعلبك

شفق نيوز- بيروت

قتل شخص في غارة إسرائيلية، مساء الخميس، استهدفت بلدة كفردان غرب مدينة بعلبك شرقي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "مسيرة معادية استهدفت مواطنا أمام منزله في بلدة كفردان غرب بعلبك، مما أدى إلى استشهاده"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، قتل مواطن سوري وأصيب شخصان في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة دير سريان في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 271 قتيلا و570 جريحا، وفق بيانات رسمية.