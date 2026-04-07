لبنان.. صواريخ واشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلامية، يوم الثلاثاء، بإطلاق صواريخ ومسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وسط أنباء عن تفعيل صفارات الإنذار وإصابة مبنى في كريات شمونة جراء تلك الإطلاقات.

وأبلغت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن "تفعيل صفارات الإنذار بكريات شمونة وكفار غلعادي شمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ ومسيرة من لبنان"، فيما أفادت القناة 12 العبرية بـ"إصابة مبنى في كريات شمونة بشكل مباشر بصاروخ أطلق من لبنان".

وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 36 جندياً في معارك لبنان خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أنه منذ بداية الحرب في لبنان أصيب 411 جندياً بينهم 27 في حالة خطيرة و60 متوسطة.

وبحسب تقارير إخبارية عربية، فإن صواريخ أُطلقت من لبنان سقطت في كريات شمونة والجولان.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني "قصف بالصواريخ والمدفعية تجمعات للجيش الإسرائيلي في مشروع الطيبة وفي بلدتي رشاف وبيت ليف، وفي بلدتي مارون الراس وعيناتا ومثلث التحرير في مدينة بنت جبيل".

كما أوضح الحزب، أنه يخوض اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لمدينة بنت جبيل.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.