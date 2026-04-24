لبنان.. إصابة 3 إسرائيليين واستهداف مواقع لحزب الله جنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، بإصابة 3 جنود، اثنان منهم بجروح متوسطة في حادث عملياتي بجنوب لبنان.

وفي الوقت ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، قيامه بقصف مواقع لحزب الله بمنطقتي خربة سلم وتولين، ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى.

وأشار الى تفجير منازل في مدينة الخيام في جنوب لبنان.

بدورها، أعلنت قوات اليونيفيل، وفاة أحد عناصرها متأثرا بإصابته إثر انفجار مقذوف في قاعدته جنوبي لبنان الشهر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الخميس، مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن قواته تواصل عملياتها العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.