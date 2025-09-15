لبنان.. إصابات بقصف إسرائيلي على مقر لحزب الله وسط حديث عن عملية اغتيال

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الاثنين، بإصابة نحو 10 اشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي كسار زعتر بمدينة النبطية جنوبي البلاد.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الغارة لنقل المصابين، دون معلومات عن حالتهم الصحية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لحظة اندلاع النيران في المبنى، جراء استهدافه.

وتداول ناشطون معلومات عن وقوع عملية اغتيال داخل موقف للسيارات في بناية "دغمان" نفذت عبر صواريخ دقيقة من طائرات حربية.

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مقراً تابعاً لحزب الله في الموقع المستهدف.

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

يذكر أن الحكومة اللبنانية وضعت مطلع آب/ أغسطس 2025، مهلة حتى نهاية العام الحالي لتطبيق خطة لنزع سلاح حزب الله وكلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.

اللحظات الأولى بعد قصف طيران الاحتلال لشقة داخل بناية سكنية بمنطقة كسار زعتر في مدينة النبطية، جنوب لبنان. pic.twitter.com/WBHunKveko — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 15, 2025