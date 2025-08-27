لبنان.. شكوى قضائية مباشرة ضد نعيم قاسم

شفق نيوز- بيروت

قدم نواب لبنانيون وشخصيات سياسية، يوم الأربعاء، شكوى قضائية مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية في العاصمة بيروت ضد أمين عام "حزب الله"، نعيم قاسم، على خلفية تصريحات اعتُبرت تحريضية ومهددة للسلم الأهلي.

وشارك في التحرك النواب أشرف ريفي والياس الخوري وجورج عقيص وكميل شمعون والنائب السابق ادي ابي اللمع ورئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض.

وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية لدى قلم النيابة العامة حيث تم تقديم الشكوى ضد قاسم، قال ريفي: "انتهى الدور الإيراني في المنطقة ونقول إننا واجهنا الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم بخطة دستورية لنقول إن الدولة هي التي تجمعنا والدويلة فرقتنا".

أما عقيص فأشار إلى أن "كلام قاسم تضمن الكثير من التهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية واحتكمنا إلى القضاء فهو الذي يحمينا ويحمي القرارات التي اتخذتها الحكومة"، مضيفاً "لنا ثقة كبيرة بالقضاء ونتمنّى أن تأخذ العدالة مجراها وأن يكون القضاء هو حامي الحريات والسلم الأهلي".

بدوره، أوضح محفوض أن "هذا ليس إخبار إنما شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ نعيم قاسم".

وكان قاسم أثار جدلاً كبيراً على الساحة السياسية اللبنانية بعد أن حذر من "فتنة تؤدي إلى حرب أهلية واسعة"، بحال تم نزع سلاح الحزب.

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت أقرت مطلع آب/ أغسطس الجاري، حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لهذا الهدف بحلول نهاية الشهر، على أن ينتهي تسليم السلاح أواخر العام الحالي.

فيما قدمت الولايات المتحدة خطة عبر مبعوثها إلى المنطقة، حددت أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح حزب الله، الذي يرفض الدعوات المتزايدة لتسليم سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي.