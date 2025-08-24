لبنان سوريا يتصدران المباحثات.. مبعوث ترامب يصل إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف موقع "إكسيوس" الأمريكي، يوم الأحد، عن وصول المبعوث الأمريكي توماس باراك، إلى إسرائيل، فيما تصدرت ملفات سوريا ولبنان جدول المباحثات.

وذكر الموقع، أن باراك وصل إلى إسرائيل والتقى اليوم، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة طلب الولايات المتحدة من إسرائيل الحد من ضرباتها على لبنان، والمفاوضات مع سوريا.

وأضاف أن باراك التقى أيضاً بوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

هذا ووجهت إسرائيل، خلال الفترة الماضية، ضربات لحزب الله، وقتلت العديد من كبار قادته، بمن فيهم الأمين العام السابق حسن نصر الله وخمسة آلاف من مقاتليه.