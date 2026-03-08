لبنان.. إسرائيل تتوغل بـ15 نقطة والصحة: 10 قتلى بآخر غارة

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بمقتل 10 أشخاص إثر غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوب البلاد، فيما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي توغل بـ15 نقطة جنوب لبنان.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية، سقوط 8 قتلى جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي البلاد، لافتة إلى سقوط قتيل و10 جرحى في غارة أخرى على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي البلاد.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت، مساء اليوم الأحد، بتعرض بلدات عدة في جنوب وشرق البلاد لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال أحد أعضاء حزب الله اللبناني، مصطفى أحمد الزين، مشيراً إلى مهاجمة أكثر من 100 هدف في لبنان.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأحد، اغتيال خمسة قادة بارزين من "فيلق لبنان" التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة نُفذت خلال الليلة الماضية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا محيط مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، فيما أشارت معلومات أولية إلى أن "الغارتين طالتا أطراف المخيم"، وأن الاستهداف تم من بوارج حربية في عرض البحر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد خلفت أكثر من 1500 ضحية بين قتيل وجريح.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.