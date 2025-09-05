لبنان.. جلسة حصر السلاح تحظى بتأييد خطة الجيش بعد انسحاب الوزراء الشيعة

شفق نيوز- بيروت

رحبت الحكومة اللبنانية في جلستها التي خصصت لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، يوم الجمعة، بخطة قدمها الجيش اللبناني لتحقيق هذا الهدف، وذلك بعد أن شهدت انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة.

وقال وزير اللإعلام اللبناني بول مرقص، إن "مجلس الوزراء رحب بخطة الجيش لحصر السلاح ومراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بيدها حصرا وفق ما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم والبيان الوزراي".

وتابع في مؤتمر صحفي: "مجلس الوزراء قرر الإبقاء على خطة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية"، موضحاً أن الجيش اللبناني سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة في ظل الإمكانيات المحدودة التي يملكها، وأن للجيش حق التقدير العملياتي لتنفيذ خطته والتي قد تتطلب تدليل بعض القيود.

وكشف أن "عرض قائد الجيش للخطة تضمن إحصاءات وأرقام وصور وتوثيق وفصّل الخطة بأنها يجب ان تواكب بإجراءات عدة إضافة إلى تلك العسكرية"، مردفاً: "لامصلحة لنا بإحداث تفجير داخلي.. وأن قائد الجيش سيعود للحكومة شهريا لإطلاعها على عملية حصر السلاح".

وانسحب الوزراء الشيعة من جلسة للحكومة اللبنانية، وهم كل من وزير المالية ياسين جابر، والبيئة تمارة الزين، (حركة أمل)، والصحة ركان نصر الدين، والعمل محمد حيدر، (حزب الله)، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).