لبنان.. توقيف سوريين على صلة بداعش والموساد

شفق نيوز – بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الاثنين، بتوقيف الأجهزة الأمنية عناصر خلية من السوريين على صلة بتنظيم داعش والموساد الإسرائيلي في برج البراجنة في قضاء بعبدا بمحافظة جبل لبنان.

وذكرت قناة "المنار"، أن الأمن العام نفذ عملية دهم أمنية في منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن توقيف مجموعة من السوريين، وذلك بناء على اشتباه أثاره مواطنون من خلال رصد تحركات مشبوهة للمجموعة منذ مساء أمس الأحد.

وأوضحت، أن التحقيقات الأولية بعد تفتيش هواتف الموقوفين، كشفت عن علاقة مباشرة مع تنظيم داعش، إلا أن المفاجأة الكبرى تمثلت في العثور على تطبيق إلكتروني يستخدم للتواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ما اعتبره مصدر أمني تطوراً بالغ الخطورة، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات الجارية.

وتشير المعطيات إلى أن عدد أفراد المجموعة الموقوفة يتراوح بين شخص وخمسة أشخاص.

ولفتت مصادر "المنار" إلى أن ثبوت العلاقة بين أفراد المجموعة والموساد وتلقيهم مهام محددة، سيكون بمثابة تحول أمني مفصلي في المشهد الداخلي، ومرتبطاً بشكل وثيق بالتطورات السياسية الجارية في لبنان والمنطقة.

وخلصت المصادر إلى أن التحقيق يتركز حالياً على طبيعة التواصل مع "الموساد" وما إذا كانت هناك مهام محددة أو عمليات جرى التخطيط لها في لبنان أو سوريا، بالإضافة إلى إمكانية وجود تنسيق بين تنظيم داعش والموساد، وما إذا كانت الأهداف المرسومة تشمل استهداف مناطق خاصة.