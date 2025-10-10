لبنان.. تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية نفذت اغتيالات وخططت لأعمال إرهابية

شفق نيوز- بيروت

أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية، يوم الجمعة، تفكيك شبكة تجسس لصالح إسرائيل، نفذت اغتيالات وكانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية.

وقال مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني في بيان إن "المديرية العامة للأمن العام تمكنت - ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسس - من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمالٍ إرهابيّة من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها".

وأضاف أن "أحد الموقوفين أقرّ بنتيجة التحقيقات بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ اغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية".

وتابع البيان أنه "على أثر ذلك قامت المديرية العامة للأمن العام بإجراء عمليّة تتبع عملانيّة، أمنية وفنيّة دقيقة أسفرت عن مداهماتٍ في عددٍ من المناطق اللبنانية ساهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عددٍ من المتورطين أبرزهم: اللبناني/البرازيلي م. ص، والفلسطيني إ. ع، واللبناني ع. ش، واللبناني أ. غ".

وأشار البيان في الختام إلى أن "الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة سيتم بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة".