لبنان.. تفكيك خلية موالية لداعش كانت تخطط لاستهداف الجيش

شفق نيوز- بيروت

أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية لرصد وملاحقة التنظيمات "الإرهابية" في البلاد.

وأضاف الجيش اللبناني، في بيان له، أن المديرية تمكنت بنتيجة العمليات، من توقيف المواطنين اللبنانيين (أ.س.) و(و.س.) و(ب.ف)، على خلفية تشكيلهم خلية تؤيد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال أمنية ضد الجيش اللبناني، وذلك بناء على توجيهات تلقتها من قياديين في التنظيم موجودين خارج البلاد.

وأكدت المديرية أن المتابعة مستمرة لتحديد هوية بقية أعضاء الخلية والعمل على توقيفهم.

وتابعت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أن "الجهات القضائية المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواطنين الثلاثة".