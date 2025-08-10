لبنان.. تجدد المسيرات المناصرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية

شفق نيوز- بيروت

جدد أنصار حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، المسيرات المناصرة للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، فقد جاءت المسيرات احتجاجاً على قرار اتخاذ الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة.

وأضافت أن "الجيش اللبناني اتخذ تدابير أمنية وانتشر على كل مداخل الضاحية وفي شوارع بيروت تحسباً لأي تطور".

واعتمدت الحكومة اللبنانية الخميس الماضي 7 آب/ أغسطس الجاري قراراً يقضي بحصر السلاح بيد الدولة، شاملةً فيه حزب الله، فيما كلّفت الجيش اللبناني بوضع خطة الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

وحذّر الجيش اللبناني، يوم أمس السبت، من مسيرات أنصار حزب الله، التي خرجت احتجاجاً على مساعي الدولة لنزع سلاح الحزب، داعياً إلى عدم تعريض أمن البلاد للخطر من خلال "تحركات غير محسوبة النتائج"، وفقاً لتعبيره.