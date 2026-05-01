لبنان.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 40 موقعاً لحزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، استهداف 40 موقعاً تابعاً لحزب الله واعتراض طائرات مسيّرة.

وذكر الجيش، أن غارات جوية تم تنفيذها على أكثر من 40 موقعاً تابعاً لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان أمس.

وأضاف، أن صاروخاً اعتراضياً تم إطلاقه باتجاه طائرة مسيرة اقتربت من قوات الجيش العاملة بجنوب لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه رأس الناقورة بالجليل الغربي.

ولفت إلى اعتراض 3 أهداف جوية مشبوهة قبل عبورها من لبنان إلى إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، بدء تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتلى وجرحى جراء الغارات التي طالت عدة بلدات جنوبية.