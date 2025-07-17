لبنان.. اغتيال قائد في قوات النخبة بحزب الله اثر غارة اسرائيلية

شفق نيوز- لبنان

أعلنت إسرائيل، يوم الخميس، اغتيال قائد في فرقة الرضوان، التي تمثل قوات النخبة التابعة لحزب الله اللبناني بغارة استهدفته مع عنصر آخر جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "سلاح الجو هاجم، صباح اليوم وقتل قائدين من حزب الله في جنوب لبنان، وهم حسن أحمد صبرا، قائد القوة البحرية في قوة الرضوان، وآخر كان يحاول إعادة بناء البنية التحتية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان".

وشهد يوم الثلاثاء الماضي، مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شن ضربات على مواقع لحزب الله.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، ان "الطيران الحربي المعادي شن غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين، ما أدى إلى سقوط 12 قتلى من بينهم 7 قتلى سوريين، و8 جرحى".

كما أفادت وكالة "رويترز" بمقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على سهل البقاع في لبنان، في أعلى حصيلة يومية منذ هدنة 2024.