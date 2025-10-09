لبنان.. اعتقال 32 متهما بالتجسس لإسرائيل كشفوا مواقع حزب الله وتنقلاتهم

شفق نيوز- بيروت

أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، بأن السلطات اللبنانية، أوقفت خلال الأشهر الماضية 32 شخصاً على الأقل مشتبهاً بتعاملهم مع إسرائيل، خلال حربها الأخيرة على لبنان، ونقل معلومات دقيقة عن مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي مواكب للتحقيقات، دون الكشف عن هويته: "تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل، 6 منهم قبل سريان وقف إطلاق النار" في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وخاض حزب الله وإسرائيل مواجهة استمرت لأكثر من عام، مُني الحزب خلالها بخسائر غير مسبوقة، بعدما وجهت إسرائيل ضربات دقيقة طالت أبرز قادته ومسؤوليه الميدانيين وترسانته العسكرية.

فيما تعرض حزب الله في لبنان إلى تضييق غير مسبوق سياسياً وعسكرياً وأمنياً، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة وانبثاق سلطة جديدة في لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في آب/أغسطس الماضي تجريد حزب الله من سلاحه، في إطار خطة من 5 مراحل وضعها الجيش اللبناني لسحب السلاح, في خطوة سارع الحزب إلى رفضها.

والثلاثاء الماضي، قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن الحزب لم يمر عليه خلال أكثر من 40 عاما مثل هذا الضغط والخطر الكبير، بحسب ما نقلته صحف لبنانية.

واعتبر قاسم في كلمته خلال فعالية "إيران المتضامنة" أن الحزب خرج بـ"قوة وعزيمة وثبات" من معركة الإسناد ضد إسرائيل.