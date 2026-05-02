لبنان.. استمرار الضربات الإسرائيلية والصحة تعلن حصيلة جديدة للقتلى والمصابين

شفق نيوز– الشرق الأوسط

شهد جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، تصعيداً جديداً مع تنفيذ غارات إسرائيلية على عدد من البلدات، بالتزامن مع إعلان حصيلة مرتفعة للضحايا منذ آذار/ نيسان الماضي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة زبدين في قضاء النبطية"، مشيرين إلى أن "غارة أخرى طالت بلدة المنصوري، مع قصف مدفعي استهدف بلدة الغندورية جنوبي البلاد".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/ مارس الماضي بلغت 2659 شهيداً و8183 مصاباً"، على حد قولها.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، أن "المقاومة استهدفت قوات الاحتلال في منطقة البياضة".

ومنذ صباح اليوم، شهد جنوب لبنان، تصعيداً لافتاً مع تواصل الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات، وسط تحذيرات بإخلاء مناطق حدودية.

وأفادت القناة 14 العبرية، يوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي أقام منطقة عازلة تمتد من البحر جنوب لبنان حتى جبل الشيخ، زاعمة أن حزب الله يحاول إفشال أي مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب.