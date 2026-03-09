لبنان.. ارتفاع عدد النازحين إلى 700 ألف بسبب الهجمات الإسرائلية

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، يوم الاثنين، ارتفاع عدد النازحين من جنوب لبنان إلى 700 ألف نازح.

وقالت السيد في تصريح صحفي إن "700 ألف نازح لبناني، مسجل في مراكز الإيواء وخارجها بسبب العدوان الإسرائيلي".

وقبل أيام أعلنت وزارة شؤون اللاجئين اللبنانية، ارتفاع عدد النازحين في لبنان إلى نحو نصف مليون شخص، أغلبهم من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوب لبنان، في ضوء تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المكثف.

في حين دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى تسريع الاستجابة لاحتياجات النازحين من الجنوب وتأمينها في أسرع وقت، محذرا من التعرض لهم أو استغلالهم لأنهم "ضحايا سياسات ليسوا من صُناعها" على حد تعبيره.

ووصف سلام المرحلة الحالية بأنها "لحظة صعبة يعيشها بلدنا بعد اضطرار عشرات الآلاف إلى هجر منازلهم وبلداتهم".

وفي السياق ذاته، تشهد المنافذ الحدودية ازديادا ملحوظا في أعداد السوريين المقيمين في لبنان العائدين إلى البلاد، مع استنفار للطواقم على مدار الساعة لتسهيل إجراءات العبور وتقديم الخدمات اللازمة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أنذر قبل أيام جميع سكان جنوبي لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني، في ظل تصعيد هجماته على لبنان منذ الاثنين من الأسبوع الماضي، تزامنا مع الحرب التي يشنها بالتعاون مع الولايات المتحدة على إيران منذ السبت الماضي.