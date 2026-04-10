لبنان.. ارتفاع ضحايا استهداف مبنى سراي النبطية الحكومي

أعلنت السلطات اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على مبنى سراي النبطية الحكومي جنوبي البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة اللبناني، أن "الغارة الإسرائيلية على مبنى سراي النبطية الحكومي أسفرت عن مقتل 13 عنصراً"، في حصيلة مرتفعة عن السابقة التي أوردها الدفاع المدني اللبناني لوسائل إعلام عربية والتي كانت 11 عنصراً.

وكانت تقارير إخبارية تحدثت، عصر الجمعة، عن ارتفاع أعداد الضحايا إلى 24 قتيلاً بينهم 11 عنصر أمن دولة وأكثر من 30 جريحاً من جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان وطالت السراي الحكومي في النبطية في الجنوب.

وفي وقت سابق تعرضت مدينة النبطية لأكبر عدوان منذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل وحزب الله، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة، استهدفت معظم الأحياء والشوارع فيها، وتسببت بدمار هائل.