لبنان.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1072 قتيلاً و2966 جريحاً منذ بدء التصعيد

دمار في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا إلى 1072 قتيلاً، بالإضافة إلى 2966 جريحاً منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على البلاد في 2 آذار/ مارس الجاري.

وذكرت الصحة اللبنانية في تقريرها: "استشهد في الساعات الأربع والعشرين الماضية 33 مواطناً وجرح 90".

وتواصل إسرائيل غاراتها على لبنان مع تجدد حربها ضد حزب الله، في ما يواصل الحزب الإعلان عن عمليات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل عزمها إقامة ما تسميه "منطقة أمنية" تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة إليها.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء أن قواته ستسيطر على "منطقة أمنية" في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، الذي دمرت إسرائيل الجسور التي تربط بين ضفتيه.