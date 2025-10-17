لا يوجد طعام في غزة.. الأونروا تطالب بتدفق غير مقيد للمساعدات

شفق نيوز - متابعة

طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، بتدفق غير محدود للمساعدات إلى قطاع غزة، مبيّنة أن القطاع يخلو من الطعام.

وقالت الوكالة في منشور لها على منصة "إكس" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الناس في قطاع غزة لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي بدأ يظهر في الأسواق".

وأوضحت الأونروا، أن "كيلوغرام الطماطم الذي كان يكلف، علي سبيل المثال، 60 سنتاً أصبح الآن يكلف 15 دولاراً، هذا إن وُجد أصلاً".

وأضافت الوكالة في منشورها، ان "جميع الأراضي الزراعية في غزة تقريباً إما مدمرة أو غير متاحة، والعائلات التي كانت تعيش من أراضيها، قبل الحرب على غزة، باتت بلا مصدر دخل الآن".

وأشارت الوكالة إلى أن "الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي بدأ يظهر في الأسواق".

وشدّدت الأونروا على ضرورة إبقاء المساعدات متدفقة بشكل غير محدود "حتى تتم إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة".

وتعليقاً على منشور الوكالة الأممية، قال مفوضها العام فيليب لازاريني، على منصة "إكس"، إنه "يجب أن يكون تدفق المساعدات غير مقيد للأونروا والمنظمات غير الحكومية الدولية".