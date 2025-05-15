لا نوم منذ أسبوع.. قلق كبير في إسرائيل بسبب تحركات ترامب

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عما أسمته "سيناريو الرعب" الذي يخيف إسرائيل خلال هذه الأيام، وهو أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقًا مفاجئًا مع إيران قبل رحيله عن المنطقة.

‎وربطت الصحيفة، توقعها بمفاجآت ترامب الأخيرة المضرة لإسرائيل، ومنها لقاؤه واتفاقاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع، واتفاق وقف إطلاق النار المفاجئ مع الحوثيين.

‎ووفق الصحيفة، يبدو صباح اليوم الخميس أن هذه المخاوف قد تتحقق مع ورود تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق قد لا يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية.

‎ويبدو أن ترامب عازم على العودة بأخبار ضخمة في المجال السياسي من زيارته للخليج، ويخشى الإسرائيليون أن يكون الاتفاق مع إيران هو تلك الجائزة التى يترقبها ترامب.

‎ولفتت الصحيفة، إلى أن الخيارات المطروحة على الطاولة من وجهة نظر إسرائيل ليست جيدة، فمن ناحية، اتفاق يمكن أن يوفر لإيران الحماية من الهجمات المستمرة عليها ويحافظ على إنجازاتها في المجال النووي، وسيطلب من إسرائيل احترام الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وعدم إحراج الرئيس الأمريكي.

‎ومن ناحية أخرى، فإن مهاجمة إيران وحدها هي خطوة خطيرة على المستوى الدبلوماسي، ولن تحقق نتائج حاسمة فيما يتصل بالتقدم النووي الإيراني، ولن تعيده إلى الوراء بشكل كافٍ.

‎وأشارت إسرائيل هيوم، إلى فجوات مع الولايات المتحدة، ليس بالضرورة في الخطاب، إذ أوضح الرئيس الأمريكي طموحاته في إطار الاتفاق، بل في المطالبة الإسرائيلية بأن تكون جزءًا أكثر أهمية في العملية، لكن رُفض طلبها.

‎وقال ترامب، بوقت سابق من اليوم: "نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران"، مضيفاً أن المطالب الأمريكية بشأن قضية الأسلحة النووية تم تلبيتها "إلى حد كبير".

‎وعلقت الصحيفة بقلق: "ماذا يعني ذلك؟ إن الخطوط العريضة في الاتفاق هي ما يخيف إسرائيل، إلى جانب ميل الرئيس الأمريكي للسعي إلى اتفاقيات سريعة دون النظر إلى التداعيات على الشرق الأوسط بأكمله، والعلاقة بين الخير والشر، وما إلى ذلك".

‎واختتمت الصحيفة، تقديراتها بقولها: "لا عجب أن إسرائيل لم تنم جيدًا منذ أسبوع".