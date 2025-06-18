"لا تذهبوا إلى الملاجئ".. رسائل مشبوهة تثير الذعر في إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية، يوم الأربعاء، بأن آلاف الأشخاص في إسرائيل تلقوا مكالمات هاتفية ورسائل نصية مشبوهة تطالبهم بعدم التوجه إلى الملاجئ، بالتزامن مع تواصل الهجمات الصاروخية الإيرانية لليوم السادس على التوالي.

وذكرت قناة "الجزيرة" القطرية، أن تلك الرسائل والمكالمات المجهولة دفعت الجبهة الداخلية التابعة للجيش إلى مخاطبة الناس عبر وسائل الإعلام، في محاولة لطمأنتهم وامتصاص حالة الهلع التي خلفتها هذه الرسائل.

وفي السياق ذاته، تصدرت كلمة "سونول" محرك البحث غوغل داخل إسرائيل، وهو اسم إحدى كبريات شركات الوقود، وسط مخاوف متزايدة لدى الإسرائيليين من استهداف شركات الطاقة كما حدث في مدينة حيفا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، تزامناً مع قصف إسرائيلي استهدف العاصمة الإيرانية طهران، فيما تبادل الطرفان تحذيرات لسكان منطقتين في طهران وتل أبيب على حد سواء.