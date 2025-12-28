آلاف الفلسطينيين بلا مأوى بعد تمزق خيامهم بفعل الأمطار الغزيرة

شفق نيوز- غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الأحد، بأن أعدادا كبيرة من خيام النازحين، غرقت في مناطق متفرقة من قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة المصاحبة للمنخفض الجوي.

وذكرت المصادر، أن "الخيام البالية لم تصمد أمام شدة الرياح، ما أدى إلى تمزقها واقتلاع بعضها، وترك عائلات كاملة في العراء".

وأشارت الوسائل نفسها، إلى أن "الفلسطينيين في غزة يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة القسوة، وسط نداءات استغاثة متواصلة لتأمين المأوى والمساعدات الأساسية".

إلى ذلك، أفادت "سكاي نيوز عربية" بـ"استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شمال قطاع غزة، فيما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية نيرانا كثيفة خلال توغلها باتجاه منطقة العامودي شمالي القطاع داخل ما يُعرف بالخط الأصفر".

كما سُجّل إطلاق نار من آليات إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع تجدّد القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، مستهدفًا حي التفاح.

وفي الجنوب، شنّت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح، إلى جانب غارات على مخيم البريج وسط القطاع.