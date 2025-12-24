لافروف يجدد موقف روسيا ازاء سيادة سوريا ووحدة أراضيها

شفق نيوز – موسكو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، التزام بلاده الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، مشدداً على أن هذا الموقف يشكّل ركيزة أساسية في العلاقات الروسية - السورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة موسكو مع نظيره السوري أسعد الشيباني، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وقال لافروف إن "موسكو ودمشق تنسّقان مواقفهما على مختلف المنصات الدولية"، معرباً عن "استعداد الجانبين لمواصلة تطوير هذا التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما المشتركة".

وأشار الوزير الروسي إلى، اللقاء الذي جمع الشيباني بالرئيس فلاديمير بوتين"، واصفاً إياه بـ"الإيجابي"، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، مؤكداً "عمق الشراكة بين البلدين واستعداد دمشق لتعزيز التعاون مع موسكو في مختلف المجالات".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن "تقدير بلاده للدور الروسي في دعم سوريا سياسياً ودبلوماسياً"، مؤكداً "استمرار التنسيق المشترك في المحافل الدولية، وضرورة التعاون لحماية مبادئ القانون الدولي ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

كما شدد الشيباني على أهمية الاستفادة من الخبرات الروسية في دعم الجهود الدبلوماسية السورية، لا سيما في ملفات تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار خلال المرحلة الراهنة.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل تقارب واضح في مواقف دمشق وموسكو، وسط تأكيد متبادل على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، واعتماد الحوار السياسي سبيلاً لحل النزاعات، بما يعكس متانة العلاقات السورية – الروسية وتوجهها نحو مزيد من التنسيق السياسي والدبلوماسي.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس الثلاثاء، عن وصول وفد وزاري سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.

وأفادت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس.