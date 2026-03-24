روسيا: إيران تؤيد مفاوضات متعددة الأطراف لوقف التصعيد بالشرق الأوسط

شفق نيوز - موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن طهران تؤيد الانخراط في مفاوضات "متعددة الأطراف" تهدف إلى وقف التصعيد الراهن في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب لافروف، خلال مؤتمر صحفي، عن أمله في أن تتبنى الأطراف الأخرى الموقف ذاته سعياً لخفض حدة التوتر، في إشارة ضمنية إلى واشنطن وتل أبيب.

وحذر الوزير الروسي من أن العمليات الأميركية والإسرائيلية لا تقتصر تداعياتها على المنطقة فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، بما ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الدوليين.

وانتقد لافروف أداء إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أنها لا تستجيب بشكل كافٍ للتهديدات المباشرة التي تواجه الأمن الإقليمي.

وأكد لافروف في ختام تصريحاته، أن موسكو ترى في "وحدة دول المنطقة" السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة، بعيداً عن منطق استخدام القوة أو فرض الإملاءات الخارجية.