لاريجاني يهاجم فكرة تدمير النووي الإيراني: غير ناضجة وغبية

شفق نيوز- طهران

هاجم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، يوم الجمعة، فكرة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بتدمير البرنامج النووي الإيراني، واصفاً إياها بـ"غير ناضجة وغبية".

ووفقا لوكالة إرنا للأنباء، فقد جاءت تصريحات لاريجاني في مقابلة أجرتها شبكة "إج.يو.أم" الإخبارية، خلال زيارته إلى باكستان التي استمرت يومين.

وشدد لاريجاني خلال المقابلة، على أن الصناعة النووية الإيرانية تقوم على معرفة راسخة ومتجذرة لا يمكن القضاء عليها بالقوة، مضيفاً أن البرنامج النووي الإيراني "حقيقي وقائم على عقول آلاف العلماء والخبراء".

وأوضح أن الاغتيالات والأعمال العسكرية الإسرائيلية "لا تغير من هذه الحقيقة"، على حد تعبيره، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، لكنها ماضية في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وخلص لاريجاني، إلى القول إن الحل الرئيسي للملف النووي لا يزال "دبلوماسيا"، متسائلا عن جدوى الحرب إذا كانت واشنطن ما تزال تدعو إلى التفاوض، ومعتبراً أن تحديد نتائج المفاوضات مسبقاً يجعل منها "مهزلة".