لاريجاني يكشف أهداف زيارته للعراق ويوجه رسائل دعم للمقاومة

شفق نيوز- بيروت

أكّد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، مساء الخميس، أنّ زيارته إلى العراق ولبنان جاءت في سياق تعزيز العلاقات الاستراتيجية ومواصلة التنسيق الإقليمي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال لاريجاني، عن جولته الخارجية الأولى منذ تسلّمه منصبه الجديد، لقناة "الميادين"، إن اختياره للعراق ولبنان كوجهتين أوليين نابع من "طبيعة العلاقات التاريخية والتعاون الوثيق مع البلدين".

وأوضح أن "العلاقات بين إيران وكل من العراق ولبنان عميقة واستراتيجية، وتمتد جذورها عبر التاريخ"، مشيراً إلى أن طهران "تتحاور مع هذين البلدين في مختلف القضايا المشتركة".

وبيّن أن زيارته إلى بغداد تناولت "بحث الملفات الاستراتيجية، وتم التوقيع على اتفاقية أمنية بين الجانبين"، مضيفاً أن "النقطة المحورية في هذه الاتفاقية هي السعي المشترك نحو تحقيق الأمان والاستقرار والثبات في كلا البلدين".

ورداً على سؤال حول اقتصار الجولة على العراق ولبنان دون غيرهما من الدول الإقليمية، قال: "منطقتنا حامية ومليئة بالأحداث، ويجب أن نتواصل مع الجميع، وسنقوم بزيارات أخرى قريباً، من بينها دول شمال إيران".

وأضاف: "اخترت العراق ولبنان لأنهما بلدان صديقان لنا ونتعاون معهما منذ سنوات طويلة، وكان من الضروري أن أبدأ جولتي بزيارتهما لبحث مستجدات المنطقة".

وفي سياق آخر، شدد لاريجاني على أن خيار المقاومة لا ينحصر بطائفة أو مذهب، قائلاً: "الحقيقة أن موضوع المقاومة لا يقتصر على الشيعة أو السنة، بل هو مشروع جامع لكل الشعوب التواقة للحرية والسيادة".

وتابع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم حركات المقاومة بغض النظر عن خلفياتها المذهبية، مستشهداً بدعم طهران لحركة حماس كحركة مقاومة سنّية، إلى جانب دعمها لحزب الله كحركة مقاومة شيعية، ما يؤكد، بحسب قوله، أن الموقف الإيراني "غير طائفي".

وفي ما يتعلّق بموقف إيران من حركات المقاومة، ذكر لاريجاني أن بلاده لا تفرض قراراتها على أي طرف، قائلاً: "نحن لا نتدخل في قرارات حركات المقاومة أو الدول، لكننا نطرح وجهة نظرنا بوضوح ونقدم المشورة عندما يُطلب منا ذلك، دون فرض أو إملاء".