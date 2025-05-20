لاريجاني يستبعد اندلاع حرب بين أمريكا وإيران

شفق نيوز/ استبعد السياسي الإيراني البارز والقيادي في التيار الأصولي المتشدد، جواد لاريجاني، من اندلاع حرب بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في تصريحات صحفية ان اندلاع حرب بين امريكا وإيران يظل احتمالا ضعيفا، لأن أي مواجهة ستكون طويلة الأمد وبدون منتصر.

وأضاف أن "واشنطن تدرك جيداً أنها لن تكون الطرف المنتصر في حال نشوب حرب عسكرية".

بالتزامن مع ذلك، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف بلاده بشأن ملف تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن طهران ستواصل أنشطتها النووية رغم الضغوط والتصريحات الأمريكية.

وقال عراقجي، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الاثنين "مهما كرروا مواقفهم، فإن موقفنا لن يتغير. نحن مستمرون في التخصيب، وهذا حقنا الواضح".

وجاءت تصريحات عراقجي ردّا على ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي أكدت أن وقف تخصيب اليورانيوم في إيران هو "خط أحمر" لا تفاوض عليه في المفاوضات النووية.

و قالت ليفيت إن "الولايات المتحدة ملتزمة بنسبة 100% بخطها الأحمر بشأن التخصيب"، مضيفة أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، أبلغا هذا الموقف بشكل مباشر لكل من المسؤولين الإيرانيين والرأي العام الأمريكي.