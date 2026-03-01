لاريجاني يتوعد واشنطن و"إسرائيل" بضربة غير مسبوقة

شفق نيوز– طهران

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، يوم الاثنين، إن إيران أطلقت أمس صواريخ على الولايات المتحدة و"إسرائيل"، مؤكداً أنها "ألحقت أذىً بهما".

وأضاف لاريجاني، في تصريحات نشرها باللغة الانكليزية، عبر حسابه في موقع X، أن بلاده ستضرب الولايات المتحدة و"إسرائيل" "بقوة لم يسبق لهما أن اختبروها من قبل".

وتأتي هذه التصريحات بعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي بضربة جوية اميركية - اسرائيلية، في ظل تصعيد عسكري متسارع تشهده المنطقة.