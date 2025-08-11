لاريجاني يبدأ جولة إقليمية من العراق تشمل لبنان

شفق نيوز– طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، سيتوجه اليوم الاثنين إلى العراق، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، على أن تشمل جولته الإقليمية لاحقاً لبنان.

وذكرت الوكالة أن الهدف الرئيس من زيارة لاريجاني إلى بغداد هو التوقيع على اتفاقية أمنية ثنائية بين العراق وإيران.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أصدر في الخامس من آب/أغسطس الجاري مرسوماً بتعيين لاريجاني، كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية، أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفاً لعلي أكبر أحمديان.

ويُعد لاريجاني أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران، إذ شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الشورى الإسلامي لثلاث دورات متتالية، ويعتبر من كبار مستشاري المرشد الأعلى علي خامنئي.