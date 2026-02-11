لاريجاني: لم نتلق أي مقترح محدد أميركي والتفاوض "محصور بالنووي"

شفق نيوز- طهران

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الأربعاء، أن طهران لم تتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة، فيما أشار إلى أن المفاوضات الجارية مع واشنطن تقتصر حصراً على الملف النووي ولا تشمل أي ملفات أخرى.

وشدد لاريجاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، على أن بلاده لن تجري أي مفاوضات بشأن قضايا غير نووية، مبيناً أن المباحثات ما تزال جارية، وبعض دول المنطقة تبذل جهوداً لدفعها نحو نتائج.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن بلاده تتبع مبدأ التفاوض الإيجابي خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن واشنطن اتخذت "مساراً عقلانياً" بدخولها المفاوضات.

وبخصوص التنازلات المرتقب أن تقدمها طهران في برنامجها النووي، استبعد لاريجاني التوافق حول الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، مبرراً ذلك بالاحتياجات للطاقة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال لاريجاني إنه لم يتم تحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية - الأميركية، عقب انعقاد الجولة الأولى الجمعة الماضية بالعاصمة العُمانية مسقط.

وقبيل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذر لاريجاني مما أسماه "التخريب الإسرائيلي" لمسار المفاوضات، داعياً الأميركيين إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لنتنياهو بالتأثير على إطار هذه المباحثات.

ويعقد ترمب ونتنياهو، الأربعاء، في البيت الأبيض اجتماعاً للتباحث حول إيران ومسار المفاوضات.

ويسعى نتنياهو، في زيارته السابعة إلى الولايات المتحدة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، للتأثير على مسار المفاوضات ومحاولة عرض المطالب الإسرائيلية، وعلى رأسها وقف تخصيب اليورانيوم ونقله إلى الخارج، ووضع حد للبرنامج الصاروخي الإيراني، ووقف إيران دعم أذرعها في المنطقة.