لاريجاني لترمب: لن ننهي هذه الحرب بتغريدة

شفق نيوز- طهران

رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مساء الخميس، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أشار فيها إلى أنه سيتمكن من إنهاء الحرب وقت ما يريد، مشيراً إلى أن إشعال الحروب أمر سهل، لكن إنهاءها ليس بالأمر الذي يمكن أن يحدث عبر بضع تغريدات، وفق تعبيره.

وأضاف لاريجاني، في تغريدة عبر حسابه على "إكس"، أن "إنهاء الحرب لا يتم بتصريحات أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن "إيران لن تتراجع حتى يقر الطرف الآخر بخطئه ويتحمل تبعات ما قام به".

وختم لاريجاني بالقول إن "طهران لن تترك خصومها حتى يعترفوا بخطئهم ويدفعوا ثمنه"، في إشارة إلى استمرار المواجهة والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال أمس الأربعاء، إن الحرب على إيران "ستنتهي قريباً"، مشيراً إلى عدم بقاء أي هدف مهم فيها.

وتأتي تصريحات ترمب، بعد استهداف بنك إيراني، وتعهّد الحرس الثوري في بيان بشن ضربات على أهداف اقتصادية أميركية وإسرائيلية بالمنطقة، بما في ذلك المصارف.

وحضّ البيان سكان المنطقة على تجنّب التواجد في مسافة أقل من كيلومتر من هذه المنشآت في وقت، أعلن بنك HSBC في قطر اغلاق جميع فروعه بعد التحذير الإيراني.