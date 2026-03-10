لاريجاني لترمب: قد تكونون أنتم من يزول

شفق نيوز- طهران

رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الثلاثاء، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، بالقول: "قد تكونون أنتم من يزول".

وقال لاريجاني في تدوينة على منصة (إكس)، إن "الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء"، مبيناً أن "من هم أكبر منكم لم يستطيعوا حذف الشعب الإيراني".

وحذر لاريجاني من مغبة الاستمرار في التصعيد، قائلاً: "احذروا على أنفسكم من أن تكونوا أنتم من يزول".

وفي وقت سابق من اليوم..هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن ، إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وكتب ترمب في منشور على ‌منصة" تروث سوشيال": "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستتلقى ضربة من الولايات المتحدة أشد بعشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن، فضلا عن ذلك سنضرب أهدافا يسهل تدميرها، ما سيجعل من شبه المستحيل أن تتمكن إيران من إعادة بناء نفسها كدولة مرة أخرى".

وأضاف : "الموت والنار والغضب سيحل عليهم لكنني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك".

وختم قائلا: "هذا بمثابة هدية من الولايات المتحدة الأميركية إلى الصين وجميع الدول التي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز".