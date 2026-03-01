لاريجاني: قواعد الولايات المتحدة بالمنطقة هي "أرض أميركية"

شفق نيوز- طهران

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الأحد، أن استهداف القواعد الأميركية في دول المنطقة ليست استهدافاً لأراضي الدول، وإنما هي "أرض أميركية".

وكتب لاريجاني رسالة إلى دول المنطقة على منصة "إكس" جاء فيها: "لسنا بصدد الاعتداء عليكم. لكن حين تستخدم القواعد الموجودة في بلدكم ضدّنا، وحين تنفذ الولايات المتحدة عمليات في المنطقة اعتماداً على قواتها هذه، فإننا سنستهدف تلك القواعد".

وأضاف: "هذه القواعد ليست من أرض تلك الدول، بل هي أرض أميركية".

وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأميركية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.

ومن المقرر أن يعقد، اليوم الأحد، وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا طارئ عبر الاتصال المرئي لبحث تداعيات التطورات الأخيرة.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.