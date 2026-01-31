لاريجاني: المفاوضات مع أميركا تشهد تقدما

شفق نيوز– طهران

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مساء السبت، عن أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية تشهد تقدماً واضحاً على الرغم من التهويل الإعلامي المصطنع للحرب.

وقال لاريجاني في تغريدة له على منصة "إكس"، إن المفاوضات "على عكس التهويل الذي تصنعه الحرب الإعلامية المصطنعة، فإن تشكّل إطار هيكلي لها يشهد تقدّماً".

يأتي إعلان لاريجاني على خلفية تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعد ساعات من تهديده بأن السفارات الأميركية في السعودية وقطر والإمارات ستكون أهدافاً للرد، في حال شنّت الولايات المتحدة هجوماً على إيران.

وكانت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية، أفادت في وقت سابق يوم السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسم خيار المواجهة العسكرية مع إيران، إلا أنه لا يرغب في اتساع نطاق الحرب ليشمل كامل المنطقة.