لاريجاني: التفاوض مع أمريكا غير مطروح الآن

شفق نيوز- طهران

كشف علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي خامنئي، يوم الجمعة، عن عدم طرح قضية التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وقال لاريجاني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "التفاوض مجرد تكتيك، ولا ينبغي التسرع في اللجوء إليه"، داعياً إلى "ترك القرار للقيادة العليا لتحديد الزمان والمكان المناسبين لاستخدام هذا التكتيك".

وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت في وقت سابق عن مصدر دبلوماسي فرنسي، القول إن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أجروا أول اتصال جماعي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، داعين إيران إلى استئناف "الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي قابل للتحقق والديمومة".

وبحسب المصدر، فإن وزراء الدول الأوروبية أبلغوا طهران بأن الوقت ينفد، ولوّحوا باستخدام آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الدولية الكاملة على إيران، في حال عدم إحراز تقدم ملموس قبل نهاية الصيف.