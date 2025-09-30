كوريا الجنوبية تطلق حزمة مساعدات إنسانية للمجتمعات الأكثر تضرراً في سوريا

شفق نيوز- دمشق

أعلن مكتب الأمم المتحدة في سوريا، يوم الثلاثاء، أن جمهورية كوريا الجنوبية أطلقت حزمة مساعدات إنسانية شاملة بقيمة 38 مليون دولار أمريكي، بالشراكة مع أربع وكالات تابعة للمنظمة الأممية، لدعم المجتمعات الأكثر تضرراً في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المبادرات تهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز قدرة السوريين على الصمود والتعافي على المدى البعيد، وستُنفذ المشاريع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، بما يضمن توفير خدمات منقذة للحياة وحلولاً مستدامة لملايين المتضررين.

وبينت أن مشروع "REVIVE" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل على إزالة أكثر من 550 ألف طن من الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، إضافة إلى توفير أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل في محافظات حلب وحمص ودير الزور وريف دمشق.

وأشارت إلى أن برنامج اليونيسف "المرونة من أجل الأطفال"، سيوفر خدماته لـ1.3 مليون شخص بينهم 800 ألف طفل، عبر تحسين فرص الحصول على التعليم والمياه النظيفة ورعاية الأمهات والأطفال.

وفي السياق نفسه، ستنفذ مبادرة "REACH" التابعة لبرنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية نقدية لمدة ستة أشهر يستفيد منها 95 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

بينما يركز مشروع منظمة الصحة العالمية على تعزيز الوصول إلى الخدمات الطبية من خلال توفير 40 ألف جلسة غسيل كلى وتثبيت 20 جهاز تصوير تشخيصي، بما يحسن النتائج الصحية لأكثر من 160 ألف شخص في مختلف المناطق السورية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن هذه الحزمة تمثل استجابة عاجلة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وفي الوقت ذاته استثماراً إستراتيجياً في دعم السوريين وتمكينهم من التعافي وإعادة بناء حياتهم بشكل أكثر استقراراً واستدامة.

وبحسب أحدث تقارير الأمم المتحدة، ما زالت سوريا تواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يُقدَّر أن نحو 16.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة والحماية خلال عام 2025، أي بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة. وفي هذا السياق، يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة، الأمر الذي يجعل من دعم برامج الغذاء أولوية قصوى.

وعلى صعيد النزوح الداخلي، ما يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري يعيشون بعيداً عن منازلهم، بينهم 2.1 مليون شخص في مواقع مخصصة للنازحين، مقابل 5.2 ملايين يقيمون داخل المجتمعات المضيفة. كما سجّلت تقارير أممية دخول ما يزيد على 507 ألف لاجئ ونازح إلى البلاد منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024 وحتى آيار/ مايو 2025، في مؤشر على تحولات ديموغرافية متواصلة.

وأما الأطفال، فيمثلون الفئة الأكثر هشاشة، إذ يحتاج أكثر من 7 ملايين طفل إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، في حين يبقى 2.45 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة، ويواجه أكثر من مليون آخرين خطر التسرب المدرسي، وفي ظل استمرار التوترات والعنف، تم تسجيل أكثر من 670 ألف حالة نزوح جديدة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما يعمّق من تعقيدات المشهد الإنساني.