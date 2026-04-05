كوريا الجنوبية تطلب ضمان تدفق الإمدادات وسط توتر الملاحة في مضيق هرمز
شفق نيوز- سول
طالب وزير المالية في كوريا الجنوبية كو يون-تشول، يوم الأحد، دول الخليج، بضمان تدفق الإمدادات وسط توتر الملاحة في مضيق هرمز.
وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان إن "وزير المالية كو يون-تشول التقى بسفراء من دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة وسلامة السفن الكورية بالقرب من مضيق هرمز مع تصاعد الحرب على إيران التي تعطل حركة الملاحة".
وأضافت أن "الوزير الكوري طلب من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع عقد يوم الجمعة ضمان استمرار إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال والنفتا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية وضمان سلامة السفن الكورية وطواقمها بالقرب من المضيق الحيوي".
وتابع البيان أن "السفراء أكدوا أن كوريا الجنوبية دولة ذات أولوية قصوى، وتعهدوا بالتواصل الوثيق مع سول لضمان استقرار الإمدادات".
وتعتمد كوريا الجنوبية كغيرها من الاقتصادات الآسيوية بشكل كبير على واردات الطاقة من الخارج، منها واردات تمر عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه 20 بالمئة من من إمدادات النفط العالمية قبل أن تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 شباط/ فبراير".
ومنذ نحو ستة أسابيع جعلت إيران الممر المائي الحيوي في حكم المغلق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.