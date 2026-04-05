كوريا الجنوبية تطلب ضمان تدفق الإمدادات وسط توتر الملاحة في مضيق هرمز

طالب وزير المالية في كوريا الجنوبية كو يون-تشول، يوم الأحد، دول الخليج، بضمان تدفق الإمدادات وسط توتر الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في ​بيان إن "وزير المالية ​كو يون-تشول التقى بسفراء من دول ‌الخليج لتعزيز أمن الطاقة وسلامة السفن الكورية بالقرب من مضيق هرمز مع تصاعد الحرب على إيران ​التي تعطل حركة الملاحة".

وأضافت أن "الوزير الكوري طلب من سفراء دول ⁠مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع عقد ​يوم الجمعة ضمان استمرار إمدادات النفط والغاز الطبيعي ​المسال والنفتا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية وضمان سلامة السفن الكورية وطواقمها بالقرب من المضيق الحيوي".

وتابع البيان ​أن "السفراء أكدوا أن كوريا الجنوبية ​دولة ذات أولوية قصوى، وتعهدوا بالتواصل الوثيق مع سول لضمان ‌استقرار ⁠الإمدادات".

وتعتمد كوريا الجنوبية كغيرها من الاقتصادات الآسيوية بشكل كبير على واردات الطاقة من الخارج، منها واردات تمر عبر مضيق هرمز الذي ​كان يمر منه ​20 ⁠بالمئة من من إمدادات النفط العالمية قبل أن تبدأ الولايات المتحدة ​وإسرائيل الحرب في 28 شباط/ فبراير".

ومنذ نحو ستة أسابيع جعلت إيران الممر المائي الحيوي في حكم المغلق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار ⁠الطاقة وتفاقم ​المخاوف من ركود اقتصادي ​عالمي.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات وقطر ​والكويت وسلطنة عمان والبحرين.