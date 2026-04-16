كوبر: لدينا أكبر نشر للدفاع الجوي يبدأ من شمال العراق وصولا للخليج

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أكد قائد القيادة المركزية الأميريكية، الأدميرال براد كوبر، يوم الخميس، امتلاك الولايات المتحدة أكبر نشر للدفاع الجوي يبدأ من شمال العراق وصولا للخليج.

وقال كوبر، في مؤتمر صحفي بواشنطن، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "جولتي في الشرق الأوسط، شملت 70 موقعاً عسكرياً، وأن طياري النخبة نجحوا في تدمير منصات إطلاق صواريخ إيرانية في "اللحظات الأخيرة" قبل انطلاقها نحو القوات الأميركية والشركاء، مشيراً إلى إصابة أهداف عسكرية حيوية بدقة متناهية.

وتابع "لأول مرة نستخدم تكتيكات وتقنيات متطورة تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي يومياً، لفرز البيانات واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى إطلاق طائرات مسيرة هجومية (كاميكازي) أمريكية الصنع أثبتت فاعلية مدمرة ضد الأهداف الإيرانية".

وأشاد بفرق الدفاع الجوي التي أسقطت الصواريخ الباليستية الإيرانية، مؤكداً أن تحركاتهم "أنقذت آلاف الأرواح" في المنطقة.

وأعلن كوبر عن تشكيل ما وصفه بـ"أضخم نشر للدفاع الجوي في العالم"، والذي يمتد من شمال العراق وصولاً إلى مياه الخليج، مؤكدا أن البحرين، الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، والأردن هم "زملاء فريق استثنائيون".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تدار "جنباً إلى جنب" بين الجنود الأمريكيين وقوات هذه الدول.

وأثنى على التنسيق بين القوات الجوية الإسرائيلية، والأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، مؤكداً أنها شكلت قوة ضاربة حققت كافة الأهداف العسكرية المرسومة.

وأوضح كوبر في ختام إحاطته، أن القوات الأميركية تستغل فترة الهدنة الحالية لإعادة التسلح، وتطوير التكتيكات، مؤكداً: "لا يوجد جيش في العالم يمتلك مرونة في تعديل أساليبه القتالية مثل الجيش الأميركي، ونحن الآن أكثر استعداداً وفتكاً مما كنا عليه قبل أسبوعين".