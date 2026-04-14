كوبر في تل أبيب وروبيو ينضم لمحادثات إسرائيل ولبنان

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر إلى تل أبيب، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع انضمام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر وصل، اليوم، إلى تل أبيب لعقد مباحثات مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.

وكان كوبر قد زار إسرائيل خلال الفترة من 29 إلى 30 مارس / آذار 2026، حيث عقد اجتماعاً مع زامير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين.

وتركزت النقاشات حينها على "التقدم المحرز خلال العمليات الجارية للقضاء على قدرة إيران على إبراز قوتها بطرق ذات معنى خارج حدودها"، مع التأكيد على "قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأهمية استمرار التنسيق بينهما".

في سياق متصل، أفادت شبكة CNN بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سينضم إلى المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، المقررة اليوم الثلاثاء في وزارة الخارجية الأميركية.

وسيشارك روبيو في الاجتماع الذي يجمع الوفد الإسرائيلي بقيادة السفير يهيل ليتر، والوفد اللبناني بقيادة السفيرة ندى حماده.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للشبكة إن المحادثات ستركز على استكشاف الحوار الجاري بشأن ما وصفه "ضمان الأمن طويل الأجل لشمال إسرائيل"، ودعم توجه حكومة لبنان لاستعادة السيادة الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية.

وشدد المسؤول على أن إسرائيل ولبنان "ليستا في حالة حرب"، موضحاً أن الصراع قائم بين إسرائيل و"حزب الله" وليس مع الدولة اللبنانية، معتبراً أنه لا يوجد سبب يمنع ما وصفهما "الجارتين" من التحدث.