كوباني بلا انترنت.. معارك "قسد" والقوات الحكومية مستمرة وسط تبادل الاتهامات

شفق نيوز- دمشق

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات وقصف متبادل بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش السوري في ريف الحسكة، بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار، مؤكداً انقطاع شبكة الإنترنت عن منطقة كوباني.

واستهدفت قوات سوريا الديمقراطية مواقع للجيش في جبل عبدالعزيز في الحسكة وواقع للجيش قرب قرية قانا جنوب المدينة براجمات الصواريخ أثناء محاول الجيش السوري التقدم نحو المدينة.

وقال روان شيخو أحد أعضاء الفرق الطبية في مدينة كوباني لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش السوري لا يزال يستمر بقصف واستهداف قرى كوردية في ريف كوباني الجنوبي مع استمرار انقطاع الطريق مع بقية المناطق".

وأوضح شيخو أن "القصف والاستهداف الحكومي تسبب بمقتل مواطن مدني وإصابة ثلاثة آخرين حيث تركزت الاشتباكات في محيط صرين والجلبية".

وتسببت الاشتباكات بانقطاع الانترنت عن كوباني وريفها حيث أصبح أهالي المنطقة يعتمدون على شبكة الاتصال التركية.

وقال مراسلنا أن مصدر الانترنت كابل قادم من محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، عن طريق شركة معروفة باسم iq، مبيناً أن كوباني محاصرة حاليأ، وأن انقطاع الإنترنت شمل مناطق شمال شرق، لكن لم يعرف انقطاع الإنترنت بفعل من الجيش السوري أو بسبب المعارك.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن "قسد استهدفت بالطائرات المسيرة قوات الجيش بمحيط بلدة صرين كما تعرضت قواتنا لإطلاق نار كثيف من محيط قرية الصنع شرق حلب والتلة المحيطة بها والتي تتخذها قسد كموقع عسكري، وأدى هذا الاستهداف وتكراره إلى مقتل اثنين من جنود الجيش وإصابة آخرين".

وأضافت أن "قسد استهدفت قواتنا المتواجدة في قرية خراب عشق شرق حلب بقذائف المدفعية كما استهدف قواتنا في صوامع العالية بريف الحسكة بقذائف المدفعية".

وأعلنت هيئة العمليات عن مقتل جنديين وتدمير دبابة للجيش في اشتباكات لقسد بمنطقة جبل عبدالعزيز جنوب غرب الحسكة.

وفي المقابل اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، الحكومة السورية بارتكاب خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الجزيرة وكوباني.

وقالت في بيان إنه "رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ الساعة الثامنة مساء أمس، واصلت فصائل دمشق هجماتها على مناطق الجزيرة وكوباني عبر قصف مدفعي وهجمات بالاسلحة الثقيلة، طالت زركان وتل بارود وباسل وقرية حمدون، اضافة الى هجومين على محيط مدينة صرين تم افشالهما من قبل قواتنا.

ووفق "قسد" أدت هذه الهجمات الى استشهاد امرأة في قرية حمدون جنوبي كوباني.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية التزامها بوقف اطلاق النار وتجنب التصعيد، ودعت الجهات الضامنة والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتهم لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار.

ونفت قوات سوريا الديمقراطية تنفيذ هجوم استهدف مستودع ذخيرة في تل كوجر/اليعربية بريف الحسكة، مؤكدة عدم وجود اي نشاط عسكري لها في المنطقة.

وأوضحت أن الانفجار نجم عن حادث اثناء نقل فصائل حكومية للذخيرة، ولا علاقة لقواتها بالحادث من قريب أو بعيد.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوات سوريا الديمقراطية حول ملفات تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة والدمج الاداري والعسكري.

وبحسب البيان، مُنحت قسد وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام للتشاور وإعداد خطة عملية للدمج، على أن تبقى القوات السورية خارج مراكز الحسكة والقامشلي وتتمركز على أطرافهما في حال التوصل لاتفاق نهائي.

كما نص التفاهم على عدم دخول القوات السورية إلى القرى الكوردية، وحصر الأمن بقوات محلية من أبناء المنطقة، مع بحث لاحق للتفاصيل والجدول الزمني للدمج السلمي للمحافظة.