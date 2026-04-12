كواليس فشل مفاوضات باكستان: اليورانيوم وتمويل الأذرع الإيرانية أبرز الأسباب

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي، يوم الأحد، عن أبرز النقاط الخلافية في مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران.

وأوضح المسؤول، أن "أبرز نقاط الخلاف تتمثل في مسألة تجميد تخصيب اليورانيوم، إلى جانب مطلب إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وهي قضايا تعد من صلب الملف النووي وتشكل محوراً أساسياً في أي اتفاق محتمل".

وأضاف أن "المفاوضات التي جرت في إسلام آباد شهدت خلافات إضافية، شملت آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فضلاً عن تحديد موعد محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل كامل".

وأشار المسؤول الأميركي، إلى أن "الخلافات امتدت أيضاً إلى ملفات اقتصادية وأمنية، من بينها إلغاء رسوم العبور، والتوصل إلى اتفاق أمني إقليمي، إضافة إلى مسألة وقف تمويل منظمات مصنفة على قوائم الإرهاب"، على حد قوله.

وعقب فشل المفاوضات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدء حصار بحري لمضيق هرمز ومنع دفع الرسوم الى إيران، فيما أكد أن الجيش الأميركي سيقضي على ما تبقى من إيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".